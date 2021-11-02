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“التعاون الإسلامي” تدين استهداف ميليشيا الحوثي المدنيين في جازان بطائرتين مفخختين

“التعاون الإسلامي” تدين استهداف ميليشيا الحوثي المدنيين في جازان بطائرتين مفخختين

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“التعاون الإسلامي” تدين استهداف ميليشيا الحوثي المدنيين في جازان بطائرتين مفخختين

“التعاون الإسلامي” تدين استهداف ميليشيا الحوثي المدنيين في جازان بطائرتين مفخختين
الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي
http://almnatiq.net/?p=1059424
المناطق - واس:

أعرب معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين عن إدانته واستنكاره الشديدين لاستهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية المدنيين الأبرياء في مدينة جازان بطائرتين مسيرتين مفخختين، حيث تمكنت الدفاعات الجوية السعودية من اعتراضهما وتدميرهما قبل الوصول إلى هدفيهما.

وشدد معالي الأمين العام  في بيان له اليوم على أن المنظمة تدين الممارسات الإرهابية التي ترتكبها ميليشيا الحوثي.

وجدد العثيمين وقوف منظمة التعاون الإسلامي ومساندتها لجميع الإجراءات التي تتخذها المملكة العربية السعودية للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.

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