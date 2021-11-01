الموعد والآلية والمنصات المتاحة.. كل ما تريد معرفته عن اختبارات الفصل الدراسي الأول

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http://almnatiq.net/?p=1059430
محررو المناطق:

كشفت وزارة التعليم اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول 1443هـ لجميع المراحل الدراسية في التعليم الحكومي والأهلي والأجنبي.

وقالت الوزارة في بيان لها إن الاختيارات ستبدأ يوم الأربعاء 12 ربيع الآخر، في حين تبدأ الاختبارات الشفوية ومواد التقويم المستمر لطلبة المرحلتَيْن المتوسطة والثانوية يوم الأحد 9 ربيع الآخر 1443هـ، وعلى مدى ثلاثة أيام عن بُعد، مع استبدال الاختبارات العملية بمشاريع أو بحوث أو تقارير.

وتقرر إجراء اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول لطلاب وطالبات المرحلة الابتدائية عن بُعد، على أن يبدأ الاختبار الساعة الرابعة عصرًا، كما تقرر اختبار طلبة المرحلتَيْن المتوسطة والثانوية حضوريًّا بالمدرسة لمن استكملوا التحصين بجرعتَيْن من لقاح كورونا ممن أعمارهم (12) عامًا فأكثر، مع التقيد بتطبيق الإجراءات الاحترازية والصحية كافة التي تضمن سلامتهم، والاستفادة من الفصول والمرافق كافة، وتقسيم الطلبة لمجموعات في اليوم الواحد وفق جدول تضعه المدرسة، وكذلك إجراء الاختبارات في جلسة واحدة؛ لا تزيد على مادتين في اليوم الواحد.

وتُجرى الاختبارات عن بُعد من خلال المنصات التعليمية لطلبة المرحلتَيْن المتوسطة والثانوية ممن لم يتمكنوا من الحصول على اللقاح لأسباب صحية موثقة، أو لعدم إتمامهم (12) عامًا. أما الطلبة الذين لم يستكملوا الجرعتَيْن فيكون اختبارهم عن بُعد من خلال المنصات التعليمية، مع حسم درجة المواظبة.

وشكّلت وزارة التعليم لجانًا مشرفة على الاختبارات لتنفيذ ومتابعة أعمال اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول 1443هـ، وإدخال مهارات الصفَّيْن الأول والثاني الابتدائي، ورصد الدرجات وتدقيقها لباقي الصفوف والمراحل الدراسية، إضافة إلى استخراج النتائج وكشوف الدرجات قبل نهاية دوام الخميس 20 ربيع الآخر المقبل، وفق آلية محددة وضعتها الوزارة.

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