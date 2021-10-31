أعراض في الساق تدل على الإصابة بسرطان البنكرياس

محررو المناطق:

كشفت دراسة حديثة أن سرطان البنكرياس، من الممكن أن يتطور ليصيب أرجل المرضى على الرغم من كونه يؤثر على البنكرياس كما يوحي أسمه.

وأشارت الدراسة إلى أن سرطان البنكرياس يمكن أن يؤدي إلى تجلط الدم في الوريد العميق للساق، وكذلك في أجزاء أخرى من الجسم.

كما يمكن أن يؤدي السرطان نفسه إلى تجلط الدم، وهو أمر كشف الباحثون أن سببه ميل الدم غير الطبيعي إلى “التخثر”.

وتُعرف الجلطات الدموية من هذا النوع في الوريد العميق للساق بالخثار الوريدي العميق (DVT)، وتحدث أيضًا عند الأشخاص غير المصابين بالسرطان.

ومع ذلك، فبالنسبة لبعض الأشخاص، تكون الجلطة في بعض الأحيان أول علامة على الإصابة بسرطان البنكرياس.

وفي بعض الحالات، قد لا تظهر على المرضى أعراض تشكل جلطة دموية في الوريد العميق.

ومع ذلك، هناك بعض العلامات الشائعة التي يجب البحث عنها، التي تشمل:

– ألم في الساق أو ربلة الساق، خاصة الإحساس بالتشنج في ساق واحدة فقط

– تورم في الساق

– احمرار في جلد الساق

– شعور بالدفء في ساق واحدة

– ألم عند مد أصابع القدمين، ويحدث هذا غالبًا عندما توجه أصابع قدميك لأعلى