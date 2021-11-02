بدعم التحالف.. الجيش اليمني يحرز تقدمًا جديدًا في مأرب (فيديو)

محررو المناطق:

تمكن الجيش اليمني بمساندة طيران التحالف العربي من إحراز تقدم جديد في عدة مناطق في عدة مناطق بمحافظة مأرب ودحر ميليشات الحوثي.

ونشر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية مقطع فيديو لسير المعارك ضد ميليشيات الحوثي الإرهابية .

وقال المركز الإعلامي تعليقا على الفيديو: ” مشاهد للجيش اليمني من الخطوط الأمامية في مأرب.. وتقدم جديد للقوات والمقاومة بإسناد من طيران التحالف في عدة مناطق بمديرية الجوبة بمحافظة مأرب”.