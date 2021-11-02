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طقس المملكة اليوم.. انخفاض درجات الحرارة وسماء غائمة على هذه المناطق

طقس المملكة اليوم.. انخفاض درجات الحرارة وسماء غائمة على هذه المناطق
http://almnatiq.net/?p=1059456
المناطق ـ واس:

أعلن المركز الوطني للأرصاد، تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء، متوقعًا طقس مستقر وسماء صحو إلى غائمة جزئياً على أجزاء من مناطق جازان، عسير، والباحة ومرتفعات مكة المكرمة، كما لا يستبعد تكون الضباب في الصباح الباكر على الجزء الأوسط من سواحل البحر الأحمر, في حين توالي درجات الحرارة انخفاضها التدريجي نهار الغد على منطقتي الجوف والحدود الشمالية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجياً إلى غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-28 كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج, فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-25 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

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