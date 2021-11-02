تعليم ينبع يدعو الطلاب للتسجيل في مسابقتي الشعر العربي والقصة القصيرة

المناطق ـ واس:

دعت إدارة التعليم بينبع، طلاب الصف الثالث ثانوي في مدارس التعليم العام الحكومي والأهلي والتربية الخاصة والمدارس العالمية، للتسجيل في مسابقتي “الشعر العربي الفصيح والقصة القصيرة” والتي ينفذها ويشرف عليها قسم النشاط الطلابي الثقافي بتعليم المحافظة، ضمن خطة رعاية وتأهيل المواهب الأدبية.

وأوضح مشرف النشاط الثقافي بتعليم ينبع بشير البشيري، أن المهارات اللغوية والأدبية وتنميتها من أسمى مقاصد التعليم وأولوياته؛ وقد أولت المملكة العربية السعودية اللغة العربية اهتمام بالغ، وأكدت الرؤية الطموحة 2030 بوصفها جزءً أساسيّا من مكوّنات الهوية الوطنية السعودية ووسيلة لنشر علومها والتعريف بثقافتها وإنجازاتها الحضارية حول العالم، وتأتي هذه المسابقة لتعزيز الولاء و الانتماء للغة العربية في نفوس الطلاب، والنهوض بالمستوى الثقافي، وصقل المواهب الأدبية والإبداعية، وقياس مستويات التفكير العليا، وتطوير مهارات المتميزين منهم في مجال الشعر العربي الفصيح و القصة القصيرة، وتعزيز الثقة وإذكاء روح التنافس لاكتشاف المواهب، وإعداد جيل مثقف قارئ وقادر على مواجهة التحديات، ونشر ثقافة القراءة وتطوير مهارات الكتابة والتأليف لدى الطلاب ورفد الساحة الثقافية بمواهب شبابية واعدة.

و قال البشيري إن المسابقة تنفذ على مرحلتين، الأولى يتم تنظيمها على مستوى مدارس التعليم وترشيح المراكز الأولى للتصفيات النهائية، و ترسل المشاركات على البريد الإلكتروني للمسابقة [email protected] يليها المرحلة الأخيرة للتصفيات الختامية للمسابقة على مستوى إدارة التعليم وتكريم الفائزين بالمراكز الثلاثة (الذهبي، والفضي، والبرونزي)، وحول ضوابط المشاركة فيشترط أن يكون المتسابق سعودي الجنسية وألا يتجاوز عمره الثامنة عشر عام، ومتفوقًا في درجات التحصيل الدراسي الخاصة بمواد اللغة العربية، وحصوله على تزكية علمية من معلمي مواد اللغة العربية، مبينًا أن إدارة تعليم ينبع يكرم الطلبة الفائزين في أمسية أدبية تقدم فيها الأعمال الفائزة، إضافة إلى تقديم برامج تدريبية متخصصة في اللغة وآدابها وفنونها؛ لاكسابهم المزيد من المهارات اللغوية والأدبية.