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مقتل قيادي بارز في طالبان بهجوم المستشفى العسكري

مقتل قيادي بارز في طالبان بهجوم المستشفى العسكري
http://almnatiq.net/?p=1059462
المناطق ـ وكالات:

أفادت مصادر بأن قيادي بارز في حركة طالبان قتل في الهجوم المُسلح على المستشفى العسكري في كابول.

 

وبلغت حصيلة ضحايا الهجوم على المستشفى 30 قتيلًا وأكثر من 48 جريحًا، وسط توقعات بارتفاع عدد القتلى في ظال الحالة الخطرة لعدد من المصابين.

 

وأوضحت مصادر من حركة طالبان، أن الهجوم نفذه عنصر انتحاري على دراجة نارية فجر نفسه عند مدخل المستشفى، ومن ثم وصل عدد من المهاجمين الآخرين إلى المكان وتمكنوا من دخول المستشفى قبل أن يتم قتلهم جميعهم بنيران عناصر طالبان.

 

يشار إلى أن المستشفى العسكري يقع بالقرب من السفارة الأمريكية، كما أن وزير الدفاع في حكومة طالبان الملا يعقوب زاره قبل يومين.

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