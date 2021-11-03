احدث الأخبار

ضبط خمسة أشخاص اعتدوا على عاملين في أحد المطاعم بالرياض
أبرز المواد
 مبعوث أمريكا: الهجوم الحوثي بمأرب يعيق جهود السلام
أبرز المواد
 تراجع مفاجئ في أسعار الذهب اليوم الأربعاء.. وعيار 21 يسجل 188,80 ريال
أبرز المواد
 برعاية جامعة الملك سعود.. انطلاق التسجيل بجائزة “جستن” للتميز
محليات
 أخصائية نفسية: الذهان العقلي يصيب الذكور أكثر من الإناث
أبرز المواد
 أبرزها وجود دم في البول.. ما هي أسباب وأعراض سرطان المثانة؟
أبرز المواد
 ما أسباب ظهور بثور اللسان وطرق علاجها؟
أبرز المواد
 البرلمان العربي يؤكد دعمه لكل ما تتخذه المملكة للدفاع عن سلامة أراضيها
أبرز المواد
 مقتل قيادي بارز في طالبان بهجوم المستشفى العسكري
أبرز المواد
 “المرور” يبدأ في رصد مخالفة عدم استخدام مقاعد الأمان للأطفال
أبرز المواد
 تعليم ينبع يدعو الطلاب للتسجيل في مسابقتي الشعر العربي والقصة القصيرة
ثقافة وفنون
 طقس المملكة اليوم.. انخفاض درجات الحرارة وسماء غائمة على هذه المناطق
أبرز المواد
ضبط خمسة أشخاص اعتدوا على عاملين في أحد المطاعم بالرياض

ضبط خمسة أشخاص اعتدوا على عاملين في أحد المطاعم بالرياض

أبرز المواد
مبعوث أمريكا: الهجوم الحوثي بمأرب يعيق جهود السلام

مبعوث أمريكا: الهجوم الحوثي بمأرب يعيق جهود السلام

أبرز المواد
تراجع مفاجئ في أسعار الذهب اليوم الأربعاء.. وعيار 21 يسجل 188,80 ريال

تراجع مفاجئ في أسعار الذهب اليوم الأربعاء.. وعيار 21 يسجل 188,80 ريال

أبرز المواد
برعاية جامعة الملك سعود.. انطلاق التسجيل بجائزة “جستن” للتميز

برعاية جامعة الملك سعود.. انطلاق التسجيل بجائزة “جستن” للتميز

محليات

ما أسباب ظهور بثور اللسان وطرق علاجها؟

ما أسباب ظهور بثور اللسان وطرق علاجها؟
http://almnatiq.net/?p=1059472
المناطق ـ وكالات:

قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأنف والأذن والحنجرة إن ظهور بثور على اللسان له أسباب عدة، أبرزها إهمال نظافة الفم؛ حيث تتكاثر البكتيريا في الفم مسببة نشوء بثور على اللسان.

وأضافت الرابطة، أن ظهور بثور على اللسان قد يرجع إلى تناول الأغذية الحمضية بكثرة أو سوء التغذية، أي نقص الفيتامينات والمعادن، لا سيما الحديد وحمض الفوليك وفيتامين B12.

ومن الأسباب الأخرى لنشوء بثور على اللسان مشاكل الهضم والتوتر النفسي وضعف المناعة.

ولمواجهة البثور ينبغي العناية الجيدة بالفم؛ حيث ينبغي تنظيف الأسنان بمعدل لا يقل عن مرتين يوميا بواسطة فرشاة أسنان ومعجون مع مراعاة استخدام خيط الأسنان بمعدل مرة واحدة يوميا لتنظيف الفراغات بين الأسنان. كما أن غسول الفم يساعد على قتل البكتيريا وتطهير الفم.

ومن المفيد أيضا شرب شاي الأعشاب مثل البابونج والمريمية والزعتر؛ حيث يمتاز شاي الأعشاب بتأثير مضاد للجراثيم ويمنع الالتهاب، ويمكن أيضا غمس قطعة قطن في شاي الأعشاب ومسح البثور بها.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*