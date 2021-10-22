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 أخصائية نفسية: الذهان العقلي يصيب الذكور أكثر من الإناث
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أخصائية نفسية: الذهان العقلي يصيب الذكور أكثر من الإناث

أخصائية نفسية: الذهان العقلي يصيب الذكور أكثر من الإناث
http://almnatiq.net/?p=1059479
محررو المناطق

أوضحت الأخصائية النفسية نورة العمار، أن مرض “الذهان العقلي” يصيب الذكور أكثر من الإناث ويختلف عن مرض “ثنائي القطب”

 

وأضافت العمار خلال لقاء مع برنامج “سيدتي” على قناة “روتانا خليجية”، ان أعراض الذهان العقلي تبدأ من 16 سنة، وتؤخذ معلومات عن الأعراض من الأب والأم ثم يتم تشخيص الحالة.

 

ولفتت إلى أن من يعاني هذا المرض يسمع الهلاوس ولديه تذبذب في المزاج بينما ثنائي القطب قد لا يسمع الهلوسة.

 

ونوهت إلى أنه يمكن علاج مرض “الذهان العقلي” حال اكتشافه مبكرًا، وبعض الأسر يكونوا حريصين على ذلك.

 

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