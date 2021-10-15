برعاية جامعة الملك سعود.. انطلاق التسجيل بجائزة “جستن” للتميز

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أطلقت الجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية “جستن”، عملية التسجيل والتقدم للدورة الأولى “لجائزة جستن للتميز”، التي دشنها رئيس جامعة الملك سعود خلال مؤتمر الجمعية الثامن عشر.

وأوضح الدكتور فهد بن سليمان الشايع رئيس مجلس إدارة “جستن”، أن جوائز التميز تعد من أهم الأدوات الرئيسة لتطوير الممارسات التربوية والنفسية في عصر المعرفة، منوهتً إلى أنها بمثابة شاهد حضاري على نجاح تلك الممارسات، وجودتها في المؤسسات التربوية والنفسية.

ولفت إلى أن أن إقرار مجلس إدارة الجمعية للجائزة يأتي مواكبة لمطالب العصر، واستجابة لمعطياته، كمبادرة حضارية لتكريم المتميزين في عدة مجالات.

ونوه إلى أن الجائزة تشتمل الجائزة دورتها الأولى على ثلاثة فروع هي: فرع الرواد، وفرع الكتاب، وفرع البحث، في حين رأت الجمعية تأجيل فرع المبادرات للدورة القادمة.

وأشار الدكتور عبدالمحسن بن رشيد المبدل، أمين الجائزة وعضو مجلس إدارة “جستن”، إلى أن الدورة الأولى للجائزة تضم ثلاثة فروع رئيسة وهي فرع “الرواد” ويشمل على فئتين مختلفتين هما فئة “رواد الجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية”، والفئة الثانية هي فئة “رواد التربية وعلم النفس”.