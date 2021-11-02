مبعوث أمريكا: الهجوم الحوثي بمأرب يعيق جهود السلام

المناطق ـ وكالات:

قال المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيم ليندركينغ، إن الهجوم الحوثي الوحشي في مدينة مأرب يعيق جهود السلام.

وأضاف ليندركينغ، أن التصعيد الحوثي في مأرب ليس مجرد عقبة أمام السلام، إنما يؤدي أيضًا إلى تفاقم الوضع الإنساني الذي بات بالفعل على حافة الهاوية.

وتواصل المليشيات الحوثية قصف المدنيين في المحافظة الاستراتيجية خاصة في منطقة جوبة.

يشار إلى أن الحكومة اليمنية قد أكدت أن المليشيات الحوثية تواصل قصف منازل السكان بمديرية جوبة بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة.