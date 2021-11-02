احدث الأخبار

مبعوث أمريكا: الهجوم الحوثي بمأرب يعيق جهود السلام
أبرز المواد
 تراجع مفاجئ في أسعار الذهب اليوم الأربعاء.. وعيار 21 يسجل 188,80 ريال
أبرز المواد
 برعاية جامعة الملك سعود.. انطلاق التسجيل بجائزة “جستن” للتميز
محليات
 أخصائية نفسية: الذهان العقلي يصيب الذكور أكثر من الإناث
أبرز المواد
 أبرزها وجود دم في البول.. ما هي أسباب وأعراض سرطان المثانة؟
أبرز المواد
 ما أسباب ظهور بثور اللسان وطرق علاجها؟
أبرز المواد
 البرلمان العربي يؤكد دعمه لكل ما تتخذه المملكة للدفاع عن سلامة أراضيها
أبرز المواد
 مقتل قيادي بارز في طالبان بهجوم المستشفى العسكري
أبرز المواد
 “المرور” يبدأ في رصد مخالفة عدم استخدام مقاعد الأمان للأطفال
أبرز المواد
 تعليم ينبع يدعو الطلاب للتسجيل في مسابقتي الشعر العربي والقصة القصيرة
ثقافة وفنون
 طقس المملكة اليوم.. انخفاض درجات الحرارة وسماء غائمة على هذه المناطق
أبرز المواد
 “رفض الفكر المتشدد كاد يقتله”.. بشار عبدالحسين يكشف تفاصيل مثيرة في محاولة اغتيال والده
أبرز المواد
مبعوث أمريكا: الهجوم الحوثي بمأرب يعيق جهود السلام

مبعوث أمريكا: الهجوم الحوثي بمأرب يعيق جهود السلام

أبرز المواد
تراجع مفاجئ في أسعار الذهب اليوم الأربعاء.. وعيار 21 يسجل 188,80 ريال

تراجع مفاجئ في أسعار الذهب اليوم الأربعاء.. وعيار 21 يسجل 188,80 ريال

أبرز المواد
برعاية جامعة الملك سعود.. انطلاق التسجيل بجائزة “جستن” للتميز

برعاية جامعة الملك سعود.. انطلاق التسجيل بجائزة “جستن” للتميز

محليات
أخصائية نفسية: الذهان العقلي يصيب الذكور أكثر من الإناث

أخصائية نفسية: الذهان العقلي يصيب الذكور أكثر من الإناث

أبرز المواد

مبعوث أمريكا: الهجوم الحوثي بمأرب يعيق جهود السلام

مبعوث أمريكا: الهجوم الحوثي بمأرب يعيق جهود السلام
http://almnatiq.net/?p=1059489
المناطق ـ وكالات:

قال المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيم ليندركينغ، إن الهجوم الحوثي الوحشي في مدينة مأرب يعيق جهود السلام.

 

وأضاف ليندركينغ، أن التصعيد الحوثي في مأرب ليس مجرد عقبة أمام السلام، إنما يؤدي أيضًا إلى تفاقم الوضع الإنساني الذي بات بالفعل على حافة الهاوية.

 

وتواصل المليشيات الحوثية قصف المدنيين في المحافظة الاستراتيجية خاصة في منطقة جوبة.

 

يشار إلى أن الحكومة اليمنية قد أكدت أن المليشيات الحوثية تواصل قصف منازل السكان بمديرية جوبة بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة.

 

روابط ذات صلة

الحكومة اليمنية تستدعي سفيرها لدى لبنان للتشاور

الحكومة اليمنية تستدعي سفيرها لدى لبنان للتشاور
التحالف: تدمير مسيرة حوثية مفخخة ثانية أطلقتها المليشيا الحوثية باتجاه خميس مشيط

التحالف: تدمير مسيرة حوثية مفخخة ثانية أطلقتها المليشيا الحوثية باتجاه خميس مشيط
الحكومة اليمنية تدعو الصليب الأحمر بالتدخل العاجل لإنقاذ الأسر المحاصرة في العبدية

الحكومة اليمنية تدعو الصليب الأحمر بالتدخل العاجل لإنقاذ الأسر المحاصرة في العبدية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*