تراجع مفاجئ في أسعار الذهب اليوم الأربعاء.. وعيار 21 يسجل 188,80 ريال

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شهدت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 2 نوفبر 2021 في المملكة، تراجع مفاجئ خلال التعاملات الصباحية، وذلك رغم صعود المعدن الأصفر في الأسواق العالمية.

وحيث سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 215,77 ريال (57.52 دولار)، مقابل 216,42 ريال (57,70 دولار)، أمس.

بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 والأكثر تداولًا في الأسواق نحو 188,80 ريال (50,33 دولار)، وانخفض سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 161,83 ريال (43,14 دولار).

وعلى صعيد تعاملات الذهب الاقتصادي بلغ جرام الذهب عيار 14 نحو 125,87 ريال (33,55 دولار)، كما تراجع سعر أوقية “أونصة” الذهب إلى 6710 ريال (1789 دولارا)، وسجل سعر الجنيه الذهب 1510ريال (402.66.

وكانت قد واصلت أسعار الذهب ارتفاعها في الأسواق العالمية لليوم الثاني على التوالي، أمس الثلاثاء، وسط ترقب المستثمرين لاجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بعد أن أظهرت بيانات ارتفاعا آخر في التضخم.