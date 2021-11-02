ضبط خمسة أشخاص اعتدوا على عاملين في أحد المطاعم بالرياض

المناطق ـ الرياض:

ألقت شرطة منطقة الرياض، القبض على خمسة أشخاص اعتدوا على عاملين في أحد المطاعم بمركز الخاصرة في محافظة القويعية.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، أن الواقعة تتعلق بتداول مقطع فيديو لاعتداء مجموعة من الأشخاص على عاملين في أحد المطاعم بمركز الخاصرة في محافظة القويعية، ما نتج عنه إصابة مقيمين يعملان في المطعم.

ولفت إلى أن الجهة المختصة بشرطة المنطقة تمكنت من تحديد هويتهم والقبض عليهم في محافظة الخرج، وهم (5) مواطنين، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية وإحالتهم للنيابة العامة.