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“الحصيني”: انخفاض ملموس بدرجات الحرار الأسبوع القادم

“الحصيني”: انخفاض ملموس بدرجات الحرار الأسبوع القادم

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“الحصيني”: انخفاض ملموس بدرجات الحرار الأسبوع القادم

“الحصيني”: انخفاض ملموس بدرجات الحرار الأسبوع القادم
http://almnatiq.net/?p=1059500
محررو المناطق

قال عبدالعزيز الحصيني، الباحث في المناخ والطقس، اليوم الأربعاء، إنه من المتوقع تمركز كتلة باردة في طبقات الجو العليا “اللون الأزرق”.

وأوضح “الحصيني”، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أنه يتوقع انخفاض ملموس في درجات الحرارة ليلاً الأسبوع القادم يتراوح بين”3” لـ “4”درجات عما سجلته هذا الأسبوع، مضيفًا “جهزوا ثياب الشتاء قد تحتاجونها ومن لم يشغل سخانات دورات المياه قد يجبر على تشغيلها “الوسطى والشمالية”.

وفي وقت سابق، أعلن المركز الوطني للأرصاد، تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء، متوقعًا طقس مستقر وسماء صحو إلى غائمة جزئياً على أجزاء من مناطق جازان، عسير، والباحة ومرتفعات مكة المكرمة، كما لا يستبعد تكون الضباب في الصباح الباكر على الجزء الأوسط من سواحل البحر الأحمر, في حين توالي درجات الحرارة انخفاضها التدريجي نهار الغد على منطقتي الجوف والحدود الشمالية.

 

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