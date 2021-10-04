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بسبب خلافات أسرية.. مصري يقتل زوجته رميًا بالرصاص ويحتجر أطفاله رهائن

بسبب خلافات أسرية.. مصري يقتل زوجته رميًا بالرصاص ويحتجر أطفاله رهائن
http://almnatiq.net/?p=1059508
محررو المناطق

قام مواطن مصري يدعى أيمن عبد المعبود، بقتل زوحته رميًا بالرصاص بسبب خلافات عائليه بينهما، كما احتجز أطفاله وحماته رهائن داخل المنزل بمحافظة الفيوم جنوب غربي مصر.

وتلقت الأجهرة الأمنية اخطارًا بإقدام مسجل شقي خطر أعمال بلطجة بإطلاق النار على زوجته وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتبين مقتل السيدة على يد زوجها مسجل خطر في العقد الخامس من العمر وفر هاربا بعد معرفت الأمن ومحاصرة المنزل.

وبعد التحري تبين أن المتهم كان على خلاف مع زوجته، حين زارتهم حماته لحل المشكلة، لكنه قام بإطلاق النيران عليهما معا، ومنع خروجهما أو دخول أحد آخر، فيما احتجز أطفال رهائن لمنع قوات الأمن من اقتحام منزله.

كما  دفعت الأجهزة بتعزيزات أمنية لمحاصرة المنزل من كافة الاتجاهات، تمهيدا لاقتحامه والقبض على المتهم دون المساس بالأطفال.

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