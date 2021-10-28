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طبيب يكشف عن وجبه تبطئ الشيخوخة وتقاوم مرض السرطان

طبيب يكشف عن وجبه تبطئ الشيخوخة وتقاوم مرض السرطان
http://almnatiq.net/?p=1059511
المناطق ـ وكالات:

كشف الدكتور ويليام لي، الطبيب والعالم في مؤسسة تكوين الأوعية ،عن وجبة خفيفة تبطئ الشيخوخة وتقاوم مرض السرطان.

وقال ويليام لي،”إن تناول المكسرات مثل الجوز واللوز والبندق والكاجو والفستق والجوز البرازيلي قد يساعد في الوقاية من السرطان، وذلك لما تحتويه على مادة البوليفينول المقاومة للسرطان، وتعزز جهاز المناعة.

وتابع: “أن هناك أبحاث أظهرت أن الأشخاص الذين يتناولون المزيد من المكسرات لديهم تيلوميرات أطول”، موضيفًا أن المكسرات يمكن أن “تبطئ شيخوخة الخلايا”، وأيضا تعمل المكسرات على تنشيط بكتيريا الأمعاء الصحية.

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