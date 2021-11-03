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6 فوائد صحية مهمة لقشر الرمان.. تعرف عليها

6 فوائد صحية مهمة لقشر الرمان.. تعرف عليها
http://almnatiq.net/?p=1059518
محررو المناطق

حدد استشاري التغذية العلاجية والسمنة والنحافة الدكتور محمد حلمي، عدة فوائد يحتوي عليها قشر الرمان.

 

ويحتوي قشر الرمان على فوائد أكثر من الموجودة في الرمان نفسه، مثل الماغنسيوم والبوتاسيوم ومضادات الأكسدة وبعض العناصر التي ترفع الإحساس بالشبع، ومعدلات الحرق الكبيرة كذلك.

 

ويوجد في القشر فوائد للأسنان والفم إذ يحسن من رائحتهما، في حالة المعاناة من مشكلات اللثة، أو التوازن البكتيري في الفم.

 

وتحتوي الطبقة القشرية المحاطة بطبقة الرمان على الماغنسيوم والبوتاسيوم، ما يحسن من ضغط الدم ويحفز عضلة القلب ويحافظ على الأوعية الدموية، ويحسن الدورة الدموية، ويزيد الحرق.

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