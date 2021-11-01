“حمدوك” يوافق على العودة لقيادة الحكومة السودانية.. ويؤكد: ستكون كفاءات من المستقلين

المناطق ـ وكالات:

وافق رئيس الوزراء السوداني المقال عبد الله حمدوك، اليوم الأربعاء على العودة لقيادة الحكومة السودانية.

وقالت مصادر لـ” العربية” ، إن الحكومة السودانية المقبلة ستكون حكومة كفاءات من المستقلين.

وأضافت المصادر أن جميع المبادرات المقدمة ستشكل خارطة طريق لحمدوك.

وفي وقت سابق، كان قد أكد رئيس الوزراء السوداني المقال عبد الله حمدوك، أن إطلاق سراح الوزراء المعتقلين وعودة حكومته لمباشرة عملها يشكلان “مدخلا لحل الأزمة” في السودان، بحسب ما أوردت وزارة الإعلام في الحكومة المقالة الاثنين.

وقالت الوزارة في بيان على صفحتها على فيسبوك إن حمدوك التقى في منزله سفراء دول ما يسمى بالترويكا التي تضم الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والنرويج وتمسك بشرعية حكومته والمؤسسات الانتقالية، معتبرا أن “إطلاق سراح الوزراء ومزاولة مجلس الوزراء بكامل عضويته لأعماله هو مدخل لحل الأزمة”.

وشدد حمدوك، وفق بيان وزارة الإعلام في الحكومة المقالة، على أنه لن يكون طرفا في أي ترتيبات وفقا للقرارات الصادرة بتاريخ 25 أكتوبر مشيرا إلى أنه يتعين إعادة الوضع إلى ما كان عليه” قبل هذا التاريخ.

وأكد البيان أن السفراء ابلغوا حمدوك “بوصول المبعوث الأميركي الخاص للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان إلى الخرطوم فجر الثلاثاء لمواصلة جهود نزع فتيل الأزمة”.