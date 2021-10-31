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“فايرز”: أمريكا قدمت طلبًا بتوفير جرعات من لقاح كورونا لجميع الأطفال في البلاد

“فايرز”: أمريكا قدمت طلبًا بتوفير جرعات من لقاح كورونا لجميع الأطفال في البلاد
http://almnatiq.net/?p=1059535
المناطق ـ وكالات:

أكدت شركة فايزر، أن الحكومة الأميركية أمرت بجرعات كافية من لقاح فيروس كرورنا، وذلك  لتغطية كل طفل في البلاد..
وقال الرئيس التنفيذي لشركة فايزر، ألبرت بورلا، إن الولايات المتحدة قدمت طلبات معنا تغطي أساساً كل طفل في أميركا”، وفقاً لما ذكره لشبكة “CNBC”
وأوضح بورلا، أن الأطفال في الفئة العمرية من 5-11 سيحصلون على جرعة أصغر من اللقاحات التي تعتمد على تقنية mRNA مقارنة بالبالغين، وسيتلقى الأطفال دون سن الخامسة جرعة أصغر، ولا تزال التجارب جارية للأطفال دون سن الخامسة، مضيفًا إنه من المتوقع حصول لقاح كورونا لتلك الفئة العمرية على إذن في أوائل عام 2022.

وكانت قد تم  الموافقة على لقاحات فايزر للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاماً من قبل إدارة الغذاء والدواء يوم الجمعة، إلا أن اللجنة الاستشارية لممارسات التحصين التابعة لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) تراجع البيانات قبل اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان ينبغي التوصية بالجرعات للأطفال في تلك الفئة العمرية. ويمكن أن تؤثر توصية اللجنة على قرار مدير مركز السيطرة على الأمراض روشيل والينسكي بمسح اللقاحات للتوزيع.
يأتي ذلك، فيما يمكن للأطفال البدء في تلقي جرعاتهم، وفقاً لقرار والينسكي، فيما وافقت مركز السيطرة على الأمراض على لقاحات فايزر للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاماً في مايو، بعد ساعات فقط من توصية اللجنة الاستشارية بالجرعات لتلك الفئة العمرية.
ويمثل الأطفال 16.6% من حالات كوفيد في الولايات المتحدة، لكنهم ظلوا في النسبة المئوية المنخفضة المكونة من رقم واحد لدخول المستشفيات في الولايات الـ 24 التي تم الإبلاغ عنها، وفقاً للأكاديمية الأميركية لطب الأطفال.
ووفقاً لبيانات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد توفي 652 طفلاً في الولايات المتحدة بسبب كوفيد منذ بداية الوباء.

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