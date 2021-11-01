احدث الأخبار

استشاري يوضح كيفية تقوية جهاز المناعة بالأعشاب والبذور الطبيعية (فيديو)
أبرز المواد
 حملة التشجير بالحدود الشمالية تواصل جهودها في محيمات عرعر
منطقة الحدود الشمالية
 الصحة تعلن توقف خدمات مركز الاتصال 937 بشكل مؤقت
محليات
 ما هي الحالات التي يسقط فيها الضمان الاجتماعي؟.. “الموارد البشرية” توضح
محليات
 إغلاق 7 منشآت تجارية مخالفة للاشتراطات البلدية بمكة
منطقة مكة المكرمة
  ضبط 75 مخالفة للتدابير الصحية في أسواق المنطقة الشرقية
المنطقة الشرقية
 مسؤولة سابقة بـ”آبل” تكشف وقائع تحرش وتمييز وتفاوت أجور بالشركة
أبرز المواد
 “وحمة” تقود سيدة لاكتشاف خيانة زوجها مع صديقتها المُقربة
أبرز المواد
 “حساب المواطن” يعلن موعد صرف الدفعة الـ48 لشهر نوفمبر
أبرز المواد
 تقرير يُحدد عدة فوائد مذهلة لشرب القهوة بالليمون
أبرز المواد
 “توكلنا” يوضح سبب استبدال حالة مُحصن إلى غير مُحصن لبعض مُتلقي اللقاح
أبرز المواد
 “فايرز”: أمريكا قدمت طلبًا بتوفير جرعات من لقاح كورونا لجميع الأطفال في البلاد
أبرز المواد
استشاري يوضح كيفية تقوية جهاز المناعة بالأعشاب والبذور الطبيعية (فيديو)

استشاري يوضح كيفية تقوية جهاز المناعة بالأعشاب والبذور الطبيعية (فيديو)

أبرز المواد
حملة التشجير بالحدود الشمالية تواصل جهودها في محيمات عرعر

حملة التشجير بالحدود الشمالية تواصل جهودها في محيمات عرعر

منطقة الحدود الشمالية
الصحة تعلن توقف خدمات مركز الاتصال 937 بشكل مؤقت

الصحة تعلن توقف خدمات مركز الاتصال 937 بشكل مؤقت

محليات
ما هي الحالات التي يسقط فيها الضمان الاجتماعي؟.. “الموارد البشرية” توضح

ما هي الحالات التي يسقط فيها الضمان الاجتماعي؟.. “الموارد البشرية” توضح

محليات

استشاري يوضح كيفية تقوية جهاز المناعة بالأعشاب والبذور الطبيعية (فيديو)

استشاري يوضح كيفية تقوية جهاز المناعة بالأعشاب والبذور الطبيعية (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1059556
محررو المناطق

أوضح استشاري طب الأسرة وليد البديوي، كيفية قوية جهاز المناعة بالأعشاب، والبذور الطبيعية التي تساعد على تقوية جهاز المناعة لدى جسم الإنسان.

وقال  “البديوي”، في تصريحات مُتلفزة، إن كل إنسان يخلق بمناعة طبيعة من الله، وجزء من هذه المناعة يتمثل في الجلد مثل الإفرازات التي يخرجها الجسم، مضيفًا أن المناعة قد تكون مكتسبة وهي عن طريق العدوى أو عن طريق التحصين.

 

وأوضح استشاري طب الأسرة، أن كل إنسان يخلق بمناعة كافية، لافتًا إلى أن هناك أشياء تعمل على  تقوي المناعة عند بعض الأشخاص الذين يعانون من مشاكل معاينة، حيث أثبتت دراسات أن الحبة السوداء وعرق السوس والمكسرات من أهم الأشياء التي تقوي المناعة داخل الجسم.

 

روابط ذات صلة

مع دخول فصل الشتاء.. إليك 5 فوائد صحية عن تناول “البرتقال”

مع دخول فصل الشتاء.. إليك 5 فوائد صحية عن تناول “البرتقال”
إنقاص الوزن أبرزها.. 4 فوائد كبيرة لتناول الثوم يوميًا

إنقاص الوزن أبرزها.. 4 فوائد كبيرة لتناول الثوم يوميًا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*