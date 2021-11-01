استشاري يوضح كيفية تقوية جهاز المناعة بالأعشاب والبذور الطبيعية (فيديو)

محررو المناطق

أوضح استشاري طب الأسرة وليد البديوي، كيفية قوية جهاز المناعة بالأعشاب، والبذور الطبيعية التي تساعد على تقوية جهاز المناعة لدى جسم الإنسان.

وقال “البديوي”، في تصريحات مُتلفزة، إن كل إنسان يخلق بمناعة طبيعة من الله، وجزء من هذه المناعة يتمثل في الجلد مثل الإفرازات التي يخرجها الجسم، مضيفًا أن المناعة قد تكون مكتسبة وهي عن طريق العدوى أو عن طريق التحصين.

وأوضح استشاري طب الأسرة، أن كل إنسان يخلق بمناعة كافية، لافتًا إلى أن هناك أشياء تعمل على تقوي المناعة عند بعض الأشخاص الذين يعانون من مشاكل معاينة، حيث أثبتت دراسات أن الحبة السوداء وعرق السوس والمكسرات من أهم الأشياء التي تقوي المناعة داخل الجسم.