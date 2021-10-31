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ما هي الحالات التي يسقط فيها الضمان الاجتماعي؟.. “الموارد البشرية” توضح

ما هي الحالات التي يسقط فيها الضمان الاجتماعي؟.. “الموارد البشرية” توضح
http://almnatiq.net/?p=1059562
محررو المناطق

أوضحت  وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الحالات التي يسقط فيها الضمان الاجتماعي.

وقالت “الموارد البشرية”، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إن سقط الضمان الاجتماعي يتمثل في 3 حالات:
1- الاشتراك بنظام التأمينات الاجتماعية.
2- السجل التجاري.
3- السعودة.

جاء ذلك ردًا على  استفسار أحد المستفيدين والذي قال فيه” إذا سجلت بالتأمينات براتب ٢١٠٠، هل يُقطع عني الضمان؟”.

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، قد حددت نحو 5 خطوات للتقديم على معاش الضمان الاجتماعي، مشيرة إلى الفئات المستفيدة.وجاء خطوات التقديم على معاش الضمان الاجتماعي كالتالي:ـ

1-يجب أن تنطبق على المستفيد إحدى الفئات المستهدفة.

2-يجب أن تنطبق على المستفيد شروط الاستحقاق للمعاش الضماني.

3- يجب أن يقوم المستفيد بإنشاء ملف شخصي له في حال كان مستفيدًا جديدًا لأول مرة وتعبئة البيانات اللازمة:

-البيانات الشخصية

-بيانات العنوان والتواصل

-بيانات الحساب البنكي

-الإفصاح عن الدخل

4- في حال استحقاق المستفيد للتقديم على المعاش الضماني، يقوم المستفيد بملء بيانات الطلب؛ وهي:

-بيانات العائل (إن وجدت)

-بيانات الدخل

-بيانات الأسرة

-بيانات الحساب البنكي

-إرفاق الأوراق المطلوبة وبياناتها.

5-يقوم المستفيد بتقديم الطلب ومتابعته من طلباتي حتى يتم اتخاذ قرار فيه.

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