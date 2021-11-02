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حملة التشجير بالحدود الشمالية تواصل جهودها في محيمات عرعر

حملة التشجير بالحدود الشمالية تواصل جهودها في محيمات عرعر

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حملة التشجير بالحدود الشمالية تواصل جهودها في محيمات عرعر

حملة التشجير بالحدود الشمالية تواصل جهودها في محيمات عرعر
http://almnatiq.net/?p=1059565
المناطق ـ الحدود الشمالية:

واصل المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، حملة تشجير في منطقة الحدود الشمالية، بعنوان “ساهم في التشجير وكن جزءًا من التغيير لنجعلها خضراء”.

 

واستكملت الحملة أعمالها اليوم، بنثر البذور في محمية معلية الرعوية في عرعر.

 

وأوضح مدير مركز تنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بمنطقة الحدود الشمالية زياد الخمعلي، أن الحملة تتكون من ثلاث مراحل حيث بدأت من 10 أكتوبر 2021م وتستمر حتى 15 مايو، وتتضمن أعمال التقليم وجمع ونثر البذور، والتشجير، والتنظيف، والري.

 

وأشار إلى أن الحملة تهدف إلى تنمية مواقع الغطاء النباتي وإعادة تأهيل الأراضي المتدهورة واستعادة التنوع النباتي في مختلف مناطق المملكة، من خلال تعزيز المشاركة المجتمعية وتحفيز المجتمع المحلي على الإسهام في أعمال التشجير.

 

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