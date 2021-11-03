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الصحة تعلن توقف خدمات مركز الاتصال 937 بشكل مؤقت

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المنطقة الشرقية

الصحة تعلن توقف خدمات مركز الاتصال 937 بشكل مؤقت

الصحة تعلن توقف خدمات مركز الاتصال 937 بشكل مؤقت
http://almnatiq.net/?p=1059566
محررو المناطق

قالت وزارة الصحة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إن خدمات مركز الاتصال 937 لا تتوافر حاليًا بشكل مؤقت.

وأوضحت “الصحة” سبب توقف خدمات مركز الاتصال 937 قائلة:” إن عدم توفر الخدمات على 937 يعود إلى إجراء أعمال الصيانة، مشددًا على أنها تعمل على خدمة أفضل، شاكرة تفهم الجميع.

وكانت قد أعلنت، وزارة الصحة، أمس الثلاثاء الموافق 2/11/2021، عن تسجيل 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالتي وفاة، خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية في جميع أنحاء المملكة.

وأضاف بيان الصحة، حول مستجدات كورونا، أنه تم تعافي 48 حالة من الفيروس، ليصل إجمالي المتعافين بجميع مناطق المملكة إلى 537,653 ، فيما وصل إجمالي الإصابات منذ بداية الجائحة إلى 548,711، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات منذ تفشي الوباء إلى 8,798 حالة.

 

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