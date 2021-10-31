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“أمانة جدة” تواصل تقديم الفرص التطوعية للمواهب الإبداعية

“أمانة جدة” تواصل تقديم الفرص التطوعية للمواهب الإبداعية

منطقة مكة المكرمة
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“أمانة جدة” تواصل تقديم الفرص التطوعية للمواهب الإبداعية

“أمانة جدة” تواصل تقديم الفرص التطوعية للمواهب الإبداعية
http://almnatiq.net/?p=1059582
المناطق ـ مكة المكرمة:

واصلت أمانة جدة، إتاحة الفرصة للمواهب من أجل اكتشاف الجوانب الإبداعية في كل التخصصات، وذلك بما يتماشى ورؤية 2030.

 

وقال مدير عام العلاقات المجتمعية هتان بن هاشم حموده، إن البرامج التطوعية الرائدة لأمانة جدة أتاحت الكثير من الموهوبين بجميع فئاتهم فرصاً استثنائية لإبراز الأعمال الإبداعية.

 

وتضمنت المجالات المتاحة “المونتاج والاخراج و”الموشن جرافيك” والفن الرقمي وغيرها من الهوايات”، بما يواكب وتطلعات رؤية المملكة والتي تستهدف أكثر من مليون متطوع، للتحول نحو استثمار طاقات المجتمع بتفعيل العمل التطوعي من خلال تطوير آلياته.

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