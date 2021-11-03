انطلاق مهرجان العسل الأول في حائل.. غدًا

المناطق ـ حائل:

ينطلق غدًا الخميس، المهرجان الأول للعسل بمنطقة حائل، وذلك برعاية الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، وتحت إشراف وتنظيم فرع وزارة البيئة والمياة والزراعة في المنطقة.

ويتضمن المهرجان، عرض لأنواع مختلفة من العسل السائل، وعسل الشمع التي تتميز به المنطقة مثل عسل السدر، وعسل الطلح، والعديد من الأنواع المختلفة.

ويشارك في عرض هذه الأنواع عدد من النحالين بمنطقة حائل، كما يشتمل المعرض على مسرح طفل ورسم وفعاليات عديدة للأطفال وعرض لمنتجات النحل.

ويجرى خلال المهرجان، توزيع عدد من الجوائز للزوار التي ستعلن نتائجها في ختام المهرجان.

ويقام المهرجان وفق احترازات صحية والتزام بالتعليمات والضوابط الصادرة للحد من انتشار جائحة كورونا.