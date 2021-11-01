“الموارد البشرية” تتفاعل مع شكوى لشاب بسبب تأخير راتبة 3 أشهر ومهدد بالطرد من منزله

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو لشاب يشكو من تأخر راتبه لمدة 3 أشهر.
وقال الشاب في مقطع الفيديو المتداول ، إن صاحب المنزل الذي يقطن فيه يهدده بطره بسبب تأخره في دفع الإيجار.
وعلى الجانب الأخر، تفاعلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مع مقطع الفيديو قائلة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي”تويتر”، “فضلاً التواصل معنا عبر الرسائل الخاصة”.
وأضاف الحساب: “يمكن رفع البلاغ إلكترونيًّا عبر تطبيق معاً للرصد، عدم دفع أجور العاملين في مواعيد استحقاقها من خلال هذا الربط( https://apple.co/3nZqYsO)
شاب سعودي ثلاث شهور بدون راتب
إلى أين يا وزارة العمل وينكم عن الشركات فشلكم لايبعد عن فشل وزارة الإعلام إلتفاته للشركات #صباح_الخير #جورج_قرادحي #السعودية #ولي_العهد @HRSD_SA pic.twitter.com/CjaDDSUjSF
— azah (@ksa_509z) November 1, 2021
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