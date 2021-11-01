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“الموارد البشرية” تتفاعل مع شكوى لشاب بسبب تأخير راتبة 3 أشهر ومهدد بالطرد من منزله

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“الموارد البشرية” تتفاعل مع شكوى لشاب بسبب تأخير راتبة 3 أشهر ومهدد بالطرد من منزله

“الموارد البشرية” تتفاعل مع شكوى لشاب بسبب تأخير راتبة 3 أشهر ومهدد بالطرد من منزله
http://almnatiq.net/?p=1059587
محررو المناطق

تداول رواد موقع التواصل  الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو لشاب يشكو من تأخر راتبه لمدة 3 أشهر.

وقال الشاب في مقطع الفيديو المتداول ، إن صاحب المنزل الذي يقطن فيه يهدده بطره  بسبب تأخره في دفع الإيجار.

وعلى الجانب الأخر، تفاعلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مع مقطع الفيديو قائلة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي”تويتر”، “فضلاً التواصل معنا عبر الرسائل الخاصة”.

وأضاف الحساب: “يمكن رفع البلاغ إلكترونيًّا عبر تطبيق معاً للرصد، عدم دفع أجور العاملين في مواعيد استحقاقها من خلال هذا الربط( https://apple.co/3nZqYsO)

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