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البرنامج السعودي ينفذ 204 مشروعات في 7 قطاعات باليمن

البرنامج السعودي ينفذ 204 مشروعات في 7 قطاعات باليمن

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البرنامج السعودي ينفذ 204 مشروعات في 7 قطاعات باليمن

البرنامج السعودي ينفذ 204 مشروعات في 7 قطاعات باليمن
http://almnatiq.net/?p=1059588
المناطق ـ وكالات:

نفذ البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، أكثر من 204 مشروعات ومبادرات تنموية نفذها في مختلف المحافظات اليمنية.

 

وتضمنت القطاعات التي جرى تنفيذ مشروعات بها “التعليم، والصحة، والمياه، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية بالإضافة إلى البرامج التنموية”.

 

ويهدف ذلك إلى المساهمة في الحد والتخفيف من التحديات الإنمائية والتحديات التي تواجه المجتمع اليمني.

 

ودعمت المملكة عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن قطاع التعليم في اليمن عبر 41 مشروعًا رفدًا للمنظومة التعليمية في اليمن عبر إنشاء وتأهيل المدارس والمعاهد والكليات والجامعات، منها 23 مدرسة نموذجية ومركز للموهوبين، وتنفيذ مبادرات تعليمية وتوفير 26 حافلات للنقل التعليمي.

 

كما دعم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن طباعة وتوزيع 548,852 كتاب مدرسي وتوفير المستلزمات الدراسية من أجل رفع القدرات المعرفية للطلبة وتوفير الأدوات التي تساعد في تمكين الطالبات من حقهن في التعلم.

 

ونجح البرنامج في دعم مشاريع ساهمت في تعزيز الأمن الغذائي وتوفير مصادر غذاء متنوعة، حيث تضمنت المشاريع توفير 320 قارب صيد لدعم صغار الصيادين.

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