احدث الأخبار

إغلاق 45 محلًا مخالفا للاشتراطات الصحية في الجبيل
المنطقة الشرقية
 “الموارد البشرية” تتفاعل مع شكوى لشاب بسبب تأخير راتبة 3 أشهر ومهدد بالطرد من منزله
أبرز المواد
 البرنامج السعودي ينفذ 204 مشروعات في 7 قطاعات باليمن
دولي
 أمير الجوف على خطط وأنشطة رابطة فرق الأحياء بالمنطقة
منطقة الجوف
 “أمانة جدة” تواصل تقديم الفرص التطوعية للمواهب الإبداعية
منطقة مكة المكرمة
 انطلاق مهرجان العسل الأول في حائل.. غدًا
منطقة حائل
 استشاري يوضح كيفية تقوية جهاز المناعة بالأعشاب والبذور الطبيعية (فيديو)
أبرز المواد
 حملة التشجير بالحدود الشمالية تواصل جهودها في محيمات عرعر
منطقة الحدود الشمالية
 الصحة تعلن توقف خدمات مركز الاتصال 937 بشكل مؤقت
محليات
 ما هي الحالات التي يسقط فيها الضمان الاجتماعي؟.. “الموارد البشرية” توضح
محليات
 إغلاق 7 منشآت تجارية مخالفة للاشتراطات البلدية بمكة
منطقة مكة المكرمة
  ضبط 75 مخالفة للتدابير الصحية في أسواق المنطقة الشرقية
المنطقة الشرقية
إغلاق 45 محلًا مخالفا للاشتراطات الصحية في الجبيل

إغلاق 45 محلًا مخالفا للاشتراطات الصحية في الجبيل

المنطقة الشرقية
“الموارد البشرية” تتفاعل مع شكوى لشاب بسبب تأخير راتبة 3 أشهر ومهدد بالطرد من منزله

“الموارد البشرية” تتفاعل مع شكوى لشاب بسبب تأخير راتبة 3 أشهر ومهدد بالطرد من منزله

أبرز المواد
البرنامج السعودي ينفذ 204 مشروعات في 7 قطاعات باليمن

البرنامج السعودي ينفذ 204 مشروعات في 7 قطاعات باليمن

دولي
أمير الجوف على خطط وأنشطة رابطة فرق الأحياء بالمنطقة

أمير الجوف على خطط وأنشطة رابطة فرق الأحياء بالمنطقة

منطقة الجوف

إغلاق 45 محلًا مخالفا للاشتراطات الصحية في الجبيل

إغلاق 45 محلًا مخالفا للاشتراطات الصحية في الجبيل
http://almnatiq.net/?p=1059591
المناطق ـ الشرقية:

نفذت بلدية محافظة الجبيل خلال الشهرين الماضيين، 140 جولة وأغلقت 45 محلًا مخالفا، وذلك خلال جولاتها الرقابية المكثفة، للتأكد من تطبيق الاشتراطات والحفاظ على الصحة العامة.

 

وأوضح رئيس بلدية محافظة الجبيل المهندس نايف بن فيصل الدويش، أن بلدية محافظة الجبيل كثفت منذ بداية شهر صفر الماضي وحتى نهاية شهر ربيع الأول لعام ١٤٤٣ هـ، جولاتها الرقابية على الأسواق التجارية والمطاعم والمقاهي ومنافذ البيع بالمحافظة.

 

وأكد الدويش أن البلدية وضعت جدول عمل للمراقبين الميدانيين شملت عددًا من المنشآت الغذائية، أسفرت عن تحرير ٥٢٠ إنذارًا لمخالفات صحية، وفرض غرامات مالية.

 

ولفت إلى أن الفرق الميدانية ضبطت 450 كيلو جرامًا من الخضروات والفواكه، إضافة إلى مصادرة 350 كيلو لحم غير صالح للاستهلاك الآدمي خلال تلك الجولات.

 

روابط ذات صلة

أمانة الشرقية تعتمد 19 مخطط بمساحة أكثر من 12 مليون متر مربع منذ بداية 2021م

أمانة الشرقية تعتمد 19 مخطط بمساحة أكثر من 12 مليون متر مربع منذ بداية 2021م
أمانة الشرقية تعتمد 19 مخطط بمساحة أكثر من 12 مليون متر مربع خلال 2021 

أمانة الشرقية تعتمد 19 مخطط بمساحة أكثر من 12 مليون متر مربع خلال 2021 
أمانة الشرقية تنظم فعالية رياضة المشي تزامنا مع المبادرة العالمية للحفاظ على القطط البرية السبت القادم

أمانة الشرقية تنظم فعالية رياضة المشي تزامنا مع المبادرة العالمية للحفاظ على القطط البرية السبت القادم

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*