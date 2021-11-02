إغلاق 45 محلًا مخالفا للاشتراطات الصحية في الجبيل

المناطق ـ الشرقية:

نفذت بلدية محافظة الجبيل خلال الشهرين الماضيين، 140 جولة وأغلقت 45 محلًا مخالفا، وذلك خلال جولاتها الرقابية المكثفة، للتأكد من تطبيق الاشتراطات والحفاظ على الصحة العامة.

وأوضح رئيس بلدية محافظة الجبيل المهندس نايف بن فيصل الدويش، أن بلدية محافظة الجبيل كثفت منذ بداية شهر صفر الماضي وحتى نهاية شهر ربيع الأول لعام ١٤٤٣ هـ، جولاتها الرقابية على الأسواق التجارية والمطاعم والمقاهي ومنافذ البيع بالمحافظة.

وأكد الدويش أن البلدية وضعت جدول عمل للمراقبين الميدانيين شملت عددًا من المنشآت الغذائية، أسفرت عن تحرير ٥٢٠ إنذارًا لمخالفات صحية، وفرض غرامات مالية.

ولفت إلى أن الفرق الميدانية ضبطت 450 كيلو جرامًا من الخضروات والفواكه، إضافة إلى مصادرة 350 كيلو لحم غير صالح للاستهلاك الآدمي خلال تلك الجولات.