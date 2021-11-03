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مختص بعلم الأوبئة: مناعة اللقاحات أقوى 5 مرات من الطبيعية.. ولا مفر من الجرعة المعززة

مختص بعلم الأوبئة: مناعة اللقاحات أقوى 5 مرات من الطبيعية.. ولا مفر من الجرعة المعززة
http://almnatiq.net/?p=1059600
محررو المناطق

قال الدكتور عبد الكريم قزيز، المختص في علم الوبائيات، إن المناعة المتولدة من اللقاحات مدروسة بعناية، ومعروف الجرعة التي تدخل إلى الجسم وطريقة استثارة الجهاز المناعي.

وأضاف “قزيز”، في تصريحات مٌتلفزة، أنه نظريًا كان يقال إن المناعة المتولدة من اللقاحات يجب أن تكون أقوى من تلك المتولدة طبيعيًا، مشيرًا إلى أنه خلال الأشهر الماضية، كان هناك العديد من الدراسات وحسمت إحداها الجدل أن اللقاح أقوى 5 مرات من المناعة الطبيعية.

وتابع: “مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، تابعت أكثر من 7 آلاف شخص منهم من تعرض سابقا للإصابة بكورونا، ومنهم من تلقى جرعتين من اللقاح، ووجدت بشكل قاطع أن الأشخاص الملقحين مرتين هم أقوى مناعيًا من الآخرين الذين تعرضوا للمرض”.

وأشار إلى أن المناعة المتولدة من الإصابة من فيروس كورونا غير كافية، ناصحًا من أصيب بالعدوى بضرورة تلقي اللقاح بعد أسبوعين من الشفاء، موجهًا نصيحة لمن تلقى جرعتين من لقاح كورونا، ضرورة الحصول على جرعة معززة، مؤكدًا أنها لا مفر منها.

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