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منطقة المدينة المنورة

ضبط موقع مخالف لنظام البيئة في المدينة المنورة

ضبط موقع مخالف لنظام البيئة في المدينة المنورة
http://almnatiq.net/?p=1059603
المناطق ـ المدينة المنورة:

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي في منطقة المدينة المنورة، موقعًا مخالفًا لنظام البيئة، استُخدِم لتخزين 1536 مترًا مكعبًا من الحطب المحلي.

 

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه طبقت الإجراءات النظامية، وسلّمت الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، مبينًا أن عقوبة تخزين الحطب المحلي هي الغرامة تصل إلى 16 ألف ريال لكل متر مكعب.

 

ودعا الرائد المالكي، الجميع إلى الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم “911” بمنطقتَي مكة المكرمة والرياض، و”999″ و”996″ في جميع مناطق المملكة.

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