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الإعلام السودانية: “حمدوك” يتمسك بإعادة المؤسسات الدستورية قبل أي حوار  

الإعلام السودانية: “حمدوك” يتمسك بإعادة المؤسسات الدستورية قبل أي حوار  
http://almnatiq.net/?p=1059605
المناطق ـ وكالات:

قالت الحكومة السودنية، إن رئيس الوزراء السوداني المقال عبد الله حمدوك،لا يزال متمسكا بضرورة تلبية الشروط المطروحة من قبله قبل خوض حوار مع العسكريين الذين استولوا على الحكم في البلاد.

وأضاف مكتب الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية المقاله، في بيان نشرته وزارة الثقافة والإعلام عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إن حمدوك الذي يبقى قيد الحبس المنزلي، “لا يزال متمسكا بشروط إطلاق سراح كافة المعتقلين وإعادة المؤسسات الدستورية ما قبل 25 أكتوبر، قبل الانخراط في أي حوار”.

وناشد البيان كافة وسائل الإعلام “توخي الحذر في نقل كل معلومة تخص رئيس الوزراء المحتجز بمقر إقامته ومغيب عن التواصل مع شعبه وحاضنته السياسية قسرا”.

ويأتي ذلك على خلفية ما نشرته “العربية”، من موافقة رئيس الوزراء السوداني المقال عبد الله حمدوك، على العودة لقيادة الحكومة السودانية.

وقالت، إن الحكومة السودانية المقبلة ستكون حكومة كفاءات من المستقلين، مضيفة أن جميع المبادرات المقدمة ستشكل خارطة طريق لحمدوك.

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