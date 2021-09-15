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خلال جلسة مجلس المنطقة.. أمير جازان بالنيابة يدعو الجميع لمضاعفة الجهود

خلال جلسة مجلس المنطقة.. أمير جازان بالنيابة يدعو الجميع لمضاعفة الجهود
http://almnatiq.net/?p=1059606
المناطق ـ جازن:

رأس الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جــازان بالنيابة، جلسة مجلس المنطقة في دورته الرابعة للعام المالي الحالي 1442هـ/ 1443هـ.

 

وأكد أن إعلان ولي العهد إطلاق مكتب استراتيجي لتطوير منطقة جازان، جاء ليؤكد الاهتمام الكبير الذي تحظى به المنطقة من قبل القيادة الرشيدة، والسعي بما يحقق الاستفادة من المميزات النسبية والتنافسية وتطوير البيئة الاستثمارية لجذب الاستثمار.

 

وأشار إلى أن إعلان محافظة جزر فرسان كأول محمية طبيعية سعودية ضمن برنامج الإنسان والمحيط الحيوي “الماب”، أحد البرامج التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو، جاء ليؤكد ما تملكه بلادنا من موارد بيئية وثقافية فريدة.

 

ووجه الجميع بمضاعفة الجهود وبذل المزيد من العمل لخدمة أهالي المنطقة، وفقًا لتوجيهات القيادة الرشيدة.

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