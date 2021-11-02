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اللقاحات المعطاة تقترب من 85 مليون.. إحصائية جديدة لفيروس كورونا بدول الخليج  

اللقاحات المعطاة تقترب من 85 مليون.. إحصائية جديدة لفيروس كورونا بدول الخليج  

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اللقاحات المعطاة تقترب من 85 مليون.. إحصائية جديدة لفيروس كورونا بدول الخليج  

اللقاحات المعطاة تقترب من 85 مليون.. إحصائية جديدة لفيروس كورونا بدول الخليج  
http://almnatiq.net/?p=1059615
محررو المناطق

أعلن مركز الإحصاء الخليجي، اليوم الأربعاء، إحصائيات فيروس كورونا الإجمالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حتى يوم الثلاثاء الموافق 2 نوفمبر 2021م.

وأوضح “الإحصاء الخليجي” عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إجمالي عدد إصابات فيروس كورونا في دول مجلس التعاون الخليجي، وصل إلى 2,522,232 إصابة وذلك حتى 2 من شهر نوفمبر الجاري.

وأشارت إحصاءات المركز، إلى أنَّ حالات التعافي وصلت إلى 2,494,381، فيما وصل إجمالي حالات الوفيات إلى 19,512، وحصل نحو 83,206,327 مواطنًا خليجيًا على لقاحات كورونا، فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس في المملكة 98%، وبلغت النسبة في دول الخليج مجتمعة 98.9%.

 

 

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