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بحضور أمير المدينة المنورة.. مذكرة تفاهم لتشغيل معرض عمارة المسجد النبوي

بحضور أمير المدينة المنورة.. مذكرة تفاهم لتشغيل معرض عمارة المسجد النبوي

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بحضور أمير المدينة المنورة.. مذكرة تفاهم لتشغيل معرض عمارة المسجد النبوي

بحضور أمير المدينة المنورة.. مذكرة تفاهم لتشغيل معرض عمارة المسجد النبوي
http://almnatiq.net/?p=1059624
المناطق ـ المدينة المنورة:

شهد الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة ووكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي الشريف، والتي تهدف إلى تشغيل معرض عمارة المسجد النبوي الشريف.

 

جرى ذلك وسط حضور الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس.

 

ووقع المذكرة المدير العام للمركز الدكتور فهد بن مبارك الوهبي، ومساعد الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الشيخ الدكتور محمد بن أحمد الخضيري.

 

ووفقًا لمذكرة التفاهم سيعمل المركز على تشغيل معرض عمارة المسجد النبوي بما يظهر ويبرز جهود المملكة العربية السعودية في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، ليكون معلمًا حضاريًا من معالم المدينة المنورة.

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