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متحدث الصحة يشدد على استكمال التحصين بجرعتين من اللقاح لتقوية المناعة (فيديو)

متحدث الصحة يشدد على استكمال التحصين بجرعتين من اللقاح لتقوية المناعة (فيديو)

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متحدث الصحة يشدد على استكمال التحصين بجرعتين من اللقاح لتقوية المناعة (فيديو)

متحدث الصحة يشدد على استكمال التحصين بجرعتين من اللقاح لتقوية المناعة (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1059651
محررو المناطق

قال الدكتور محمد العبد العالي المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، إن من لم يتلق اللقاح المضاد لفيروس كورونا حتى الآن عليه أن يبادر ويحصل على اللقاح، لأن ذلك فيه حماية لنفسه من قبل أي شيء آخر ودعم لمناعة المجتمع.

وأضاف “العالي”، في مقطع فيديو نشر عبر الحساب الرسمي لوزارة الصحة على موقع التواصل الاجتماعي”تويتر”، من أخذ جرعة، ولم يأخذ الجرعة الثانية مهم أن يستكمل تحصينه لأننا نمر بمرحلة هامة جدًا حول العالم كله في قضية التحورات فبتالي جرعة لاتكفي، ولابد من استكمال التحصين بجرعتين.

وتابع: من تجاوز على جرعته الثانية ستة أشهر علىه تعزيز هذه المناعة التي لديه بالجرعة التنشيطية، مضيفًا: “لا نستهين ولا نتراخى ولا نستهتر
و نواصل التزامنا بالحد المطلوب”.

 

 

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