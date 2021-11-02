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جامعة القصيم تشارك بالمرحلة الثامنة لحملة “أرض القصيم خضراء”

جامعة القصيم تشارك بالمرحلة الثامنة لحملة “أرض القصيم خضراء”

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أمير القصيم يؤكد أهمية دور الشؤون الإسلامية في العناية بالمساجد

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جامعة القصيم تشارك بالمرحلة الثامنة لحملة “أرض القصيم خضراء”

جامعة القصيم تشارك بالمرحلة الثامنة لحملة “أرض القصيم خضراء”
http://almnatiq.net/?p=1059667
المناطق ـ القصيم:

تواصل جامعة القصيم، مشاركتها في المرحلة الثامنة من حملة “أرض القصيم خضراء”، والتي انطلقت اليوم الأربعاء، برعاية الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز آل سعود، أمير منطقة القصيم.

 

وتستهدف الإدارة العامة للصيانة والخدمات بالجامعة خلال هذه المرحلة، زراعة قرابة ١٢ ألف شتلة من الأشجار المتنوعة في كافة أرجاء المدينة الجامعية.

 

بدوره أكد المشرف العام على الإدارة العامة للصيانة والخدمات المكلف المهندس ماجد بن صالح الحربي، أن مشاركة الجامعة في هذه الحملة يأتي بهدف الحفاظ على البيئة، ومكافحة التصحر.

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