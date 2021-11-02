جامعة القصيم تشارك بالمرحلة الثامنة لحملة “أرض القصيم خضراء”

المناطق ـ القصيم:

تواصل جامعة القصيم، مشاركتها في المرحلة الثامنة من حملة “أرض القصيم خضراء”، والتي انطلقت اليوم الأربعاء، برعاية الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز آل سعود، أمير منطقة القصيم.

وتستهدف الإدارة العامة للصيانة والخدمات بالجامعة خلال هذه المرحلة، زراعة قرابة ١٢ ألف شتلة من الأشجار المتنوعة في كافة أرجاء المدينة الجامعية.

بدوره أكد المشرف العام على الإدارة العامة للصيانة والخدمات المكلف المهندس ماجد بن صالح الحربي، أن مشاركة الجامعة في هذه الحملة يأتي بهدف الحفاظ على البيئة، ومكافحة التصحر.