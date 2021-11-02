أمير القصيم يؤكد أهمية دور الشؤون الإسلامية في العناية بالمساجد

المناطق ـ القصيم:

استقبل الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بالإمارة اليوم، نائب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور يوسف بن سعيد.

وحض اللقاء وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان، ومدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمنطقة عبدالرحمن السويلم.

وأكد أمير القصيم أهمية الدور الذي تقوم به وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في مجال العناية بالمساجد والاهتمام بها، وفي مجال التوعية والدعوة التي تخُص جميع أفراد المجتمع، منوهًا باهتمام ودعم القيادة الرشيدة بالمساجد والدعوة والإرشاد.