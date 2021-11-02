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جامعة القصيم تشارك بالمرحلة الثامنة لحملة “أرض القصيم خضراء”

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أمير القصيم يؤكد أهمية دور الشؤون الإسلامية في العناية بالمساجد

أمير القصيم يؤكد أهمية دور الشؤون الإسلامية في العناية بالمساجد

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نائب أمير الشرقية يستقبل إدارة نادي القادسية

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أمير القصيم يؤكد أهمية دور الشؤون الإسلامية في العناية بالمساجد

أمير القصيم يؤكد أهمية دور الشؤون الإسلامية في العناية بالمساجد
http://almnatiq.net/?p=1059674
المناطق ـ القصيم:

استقبل الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بالإمارة اليوم، نائب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور يوسف بن سعيد.

 

وحض اللقاء وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان، ومدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمنطقة عبدالرحمن السويلم.

 

وأكد أمير القصيم أهمية الدور الذي تقوم به وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في مجال العناية بالمساجد والاهتمام بها، وفي مجال التوعية والدعوة التي تخُص جميع أفراد المجتمع، منوهًا باهتمام ودعم القيادة الرشيدة بالمساجد والدعوة والإرشاد.

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