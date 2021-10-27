أمير نجران يدشن حملة “مكارم الأخلاق”

المناطق ـ نجران:

استقبل الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، في مكتبه اليوم، الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.

ودشن أمير نجران إلكترونيًا حملة “مكارم الأخلاق”، التي تشمل العديد من البرامج التوعوية، والتي تُعنى بالتوعية بأهمية مكارم الأخلاق الحسنة، والتحذير من الأخلاق السيئة، كما تُعنى بإبراز جهود المملكة ودورها في تعزيز مكارم الأخلاق والقيم والآداب والسلوك.

وقدم الدكتور السند، تقريرًا حول أعمال الهيئة خلال جائحة كورونا، وتقريرًا آخر عن إنجازات الهيئة خلال الخمس سنوات الماضية لمواكبة رؤية المملكة 2030.