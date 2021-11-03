إطلاق مبادرة “ملاذ آمن” للطيور المهاجرة بعرعر

المناطق ـ الحدود الشمالية:

أطلقت جمعية أمان البيئية بمدينة عرعر، مبادرة بعنوان “ملاذ آمن” للطيور المهاجرة وسقيا الحيوانات البرية، في عدد من المحميات والمسحيات بمنطقة الحدود الشمالية.

وتتضمن المبادرة التي تستمر لمدة أسبوعين، إلى إنشاء أحواض مائية وتقديم الغذاء بالقرب منها وزرع مجموعة من الأشجار البرية مثل الطلح والسدر والعجرم والشفلح.

وأوضح رئيس الجمعية ناصر المجلاد، أن الهدف من المبادرة توعية وتثقيف المجتمع بأهمية المحافظة على الحياة الفطرية والإسهام في المحافظة على الموارد الطبيعية وحمايتها تحفيز العمل التطوعي في مجال البيئة والتشجير.