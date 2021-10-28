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“تعارفوا” يرسم ملامح بداية الحياة للأمهات الرائدات

“تعارفوا” يرسم ملامح بداية الحياة للأمهات الرائدات
مركز تعارفوا للإرشاد الأسري
http://almnatiq.net/?p=1059702
المناطق - الرياض:

يقيم مركز تعارفوا للإرشاد الأسري ورشة “بداية الحياة لأمهاتنا الرائدات” تقدمها الدكتورة هدى بنت يوسف الصعيب، أخصائي علاج طبيعي، ومتخصصة في سن النضج”كبار السن” كاتبة ومدرب معتمد في تطوير الذات.

تقام الورشة حضوريا بمقر المركز في حي العقيق بالرياض، وذلك يوم السبت 6-11-2021 م في الفترة من الرابعة عصرا وحتى السابعة مساء.

وقالت الدكتورة هدى الصعيب إن الورشة تهدف للتعارف بين الأمهات المشاركات، بطاقة إيجابية شعارها “حياتك تبدأ من الآن”.
وأضافت الدكتورة هدى الصعيب أن الورشة ستقدم مفاهيم الإيجابية والسعادة في قوالب جذابة وربطها بالواقع المعيش والحياة اليومية، مع التأكيد على ممارسة النشاط الرياضي والحركة الهادفة التي تثمر بركة في العمر والوقت.

مشيرة إلى الجوانب العملية التي تشهدها الورشة المتمثلة في تنفيذ جلسات الاسترخاء وتحدث المشاركات عن أبرز تجاربهن العملية وحكمهن في الحياة وتبادل الخبرات، ويصاحب ذلك القيام بتطبيق عملي لكشف الإصابة لهشاشة العظام، بالإضافة إلى إهداء الأمهات المشاركات نسخ من كتاب ” هشاشة العظام والعلاج الطبيعي”.

 

يذكر أن مركز تعارفوا للإرشاد الأسري يسعى من خلال ورش العمل التي يقدمها في مجالات الطفولة والأسرة والمجتمع، إلى تحقيق شعاره ” جودة الحياة في أسرة سعيدة”، داعيًا أفراد الأسرة الى تسجيل الأمهات والرائدات وذلك عبر الرابط الإلكتروني.

 

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