8 جامعات في نهائيات كرة الطائرة بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام

المناطق- واس:

انطلقت اليوم نهائيات بطولة الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية للكرة الطائرة في موسهما الـ 12، التي تستضيفها جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام، برعاية معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، وتستمر 4 أيام، بمشاركة 8 منتخبات من 8 جامعات على مستوى المملكة .

وعدّ معالي رئيس الجامعة الدكتور عبدالله الربيش التصفيات امتداداً لعدد من البطولات والنهائيات التي تستضيفها الجامعة في جميع الألعاب الرياضية مما يعزز الدور المهم للجامعات في الجانب الرياضي الذي يخرّج جيلاً رياضياً مبدعاً ينافس في أضخم البطولات العالمية والمحلية، مشيراً إلى تحقيق لاعبين من جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بطولات عالمية مثلوا بها المملكة في محافل دولية، متمنياً لجميع المنتخبات المشاركة التوفيق والنجاح .

من جانبه أوضح رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية الدكتور خالد المزيني أن هذه البطولة شارك فيها 21 جامعة وكلية جامعية من جامعات المملكة، تأهل منهم 8 جامعات للنهائيات التي ستقام بطريقة التجمع، وهي جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، وجامعة الملك سعود، وجامعة طيبة، وجامعة الملك فيصل، وجامعة القصيم، وجامعة تبوك، وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وجامعة جازان.