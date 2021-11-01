مساعد مدير الشؤون الوقائية: المخدرات أداة لهدم الأسر وفقدان استقرارها

محررو المناطق:

قال العقيد أحمد الفارس، مساعد مدير الشؤون الوقائية، إن مشكلة انتشار تعاطي المخدرات هي مشكلة عالمية وتمثل أحد أخطر المهددات التي تواجه العالم بأسره، وتؤثر في الأمن بمختلف أنواعه لما لها من أثر مباشر على الفرد وتفكيك كيان الأسرة.

وأضاف الفارس خلال حديثه لـ “الإخبارية”، اليوم الأربعاء: “الوقاية من المخدرات مسؤولية مشتركة للمجتمع والفرد أيضًأ، وتأثير المخدرات على الفرد نعرف أنها تحول المتعاطي لها من إنسان صحيح إلى إنسان غير مستقر في أفكاره وأفعاله، ويكون معطلا للقدرات، ويمتد ذلك إلى كونها سبب في هدم كيان الأسرة وفقدان استقرارها”.

وعن تأثير مواقع التواصل الاجتماعي على ترويج المخدرات، أكد الفارس أن الكل يدرك أن المساحة التي تكون مسؤولية الأسرة بدأت تتناقص في ظل وسائل التواصل الاجتماعي، وقلصت دور المربين وكل من له دور تربوي في المجتمع.