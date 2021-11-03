احدث الأخبار

مساعد مدير الشؤون الوقائية: المخدرات أداة لهدم الأسر وفقدان استقرارها
أبرز المواد
 وزير الخارجية اللبناني يعترف بتهريب الكبتاغون من لبنان على المملكة (فيديو)
أبرز المواد
 أمير جازان بالنيابة يرأس جلسة مجلس المنطقة
منطقة جازان
 في تسجيل مسرب.. وزير الخارجية اللبناني: لم تعجبني تصريحات قرداحي
أبرز المواد
 انطلاق مهرجان الدرعية للسيارات الكلاسيكية في موسمه السادس غداً
محليات
  أمير منطقة حائل يتسلم تقريراً عن جهود هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مواجهة كورونا المستجد
محليات
 8 جامعات في نهائيات كرة الطائرة بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام
المنطقة الشرقية
 أمير حائل يستقبل رئيس جمعية الروضة الخيرية والقائمين على تنظيم مهرجان التمور الأول بمدينة الروضة
منطقة حائل
 شرطة الشرقية: تحديد هوية شخص ظهر بمقطع فيديو متداول لمشاجرة في أحد المواقع العامة
أهم الاخبار
 “تعارفوا” يرسم ملامح بداية الحياة للأمهات الرائدات
محليات
 “السعودية لإعادة التمويل” و”بنك الجزيرة” يوقّعان اتفاقية ثانية لشراء محفظة تمويل عقاري بقيمة 300 مليون ريال
الاقتصاد
 وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان يرعى منتدى مستقبل العقار فبراير القادم
أبرز المواد
مساعد مدير الشؤون الوقائية: المخدرات أداة لهدم الأسر وفقدان استقرارها

مساعد مدير الشؤون الوقائية: المخدرات أداة لهدم الأسر وفقدان استقرارها

أبرز المواد
وزير الخارجية اللبناني يعترف بتهريب الكبتاغون من لبنان على المملكة (فيديو)

وزير الخارجية اللبناني يعترف بتهريب الكبتاغون من لبنان على المملكة (فيديو)

أبرز المواد
أمير جازان بالنيابة يرأس جلسة مجلس المنطقة

أمير جازان بالنيابة يرأس جلسة مجلس المنطقة

منطقة جازان
في تسجيل مسرب.. وزير الخارجية اللبناني: لم تعجبني تصريحات قرداحي

في تسجيل مسرب.. وزير الخارجية اللبناني: لم تعجبني تصريحات قرداحي

أبرز المواد

أمير حائل يستقبل رئيس جمعية الروضة الخيرية والقائمين على تنظيم مهرجان التمور الأول بمدينة الروضة

أمير حائل يستقبل رئيس جمعية الروضة الخيرية والقائمين على تنظيم مهرجان التمور الأول بمدينة الروضة
http://almnatiq.net/?p=1059720
المناطق- واس:

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل بمكتبه اليوم رئيس مجلس إدارة جمعية الروضة الخيرية مرشد السليمان والقائمين على تنظيم مهرجان التمور الأول بمدينة الروضة في حائل.


وتسلم سموه خلال الاستقبال تقريراً عن المهرجان، منوهاً بأهمية تنظيم الفعاليات والمهرجانات التسويقية، مشيداً بالنجاح الذي تحقق لمهرجان التمور في الروضة، معرباً عن شكره للجميع، ومطالبا بمضاعفة الجهود لتكون النسخة الثانية من المهرجان أكثر نجاحاً وتميزاً.


من جهته أشاد منظمو المهرجان بمساندة ودعم وتشجيع سمو أمير المنطقة، مؤكدين العمل على تقديم أفضل الأفكار التطويرية للمهرجان في نسخته القادمة.

 

روابط ذات صلة

وزير الخارجية اللبناني يعترف بتهريب الكبتاغون من لبنان على المملكة (فيديو)

وزير الخارجية اللبناني يعترف بتهريب الكبتاغون من لبنان على المملكة (فيديو)
 أمير منطقة حائل يتسلم تقريراً عن جهود هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مواجهة كورونا المستجد

 أمير منطقة حائل يتسلم تقريراً عن جهود هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مواجهة كورونا المستجد
“السعودية لإعادة التمويل” و”بنك الجزيرة” يوقّعان اتفاقية ثانية لشراء محفظة تمويل عقاري بقيمة 300 مليون ريال

“السعودية لإعادة التمويل” و”بنك الجزيرة” يوقّعان اتفاقية ثانية لشراء محفظة تمويل عقاري بقيمة 300 مليون ريال

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*