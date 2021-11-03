أمير حائل يستقبل رئيس جمعية الروضة الخيرية والقائمين على تنظيم مهرجان التمور الأول بمدينة الروضة

المناطق- واس:

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل بمكتبه اليوم رئيس مجلس إدارة جمعية الروضة الخيرية مرشد السليمان والقائمين على تنظيم مهرجان التمور الأول بمدينة الروضة في حائل.



وتسلم سموه خلال الاستقبال تقريراً عن المهرجان، منوهاً بأهمية تنظيم الفعاليات والمهرجانات التسويقية، مشيداً بالنجاح الذي تحقق لمهرجان التمور في الروضة، معرباً عن شكره للجميع، ومطالبا بمضاعفة الجهود لتكون النسخة الثانية من المهرجان أكثر نجاحاً وتميزاً.



من جهته أشاد منظمو المهرجان بمساندة ودعم وتشجيع سمو أمير المنطقة، مؤكدين العمل على تقديم أفضل الأفكار التطويرية للمهرجان في نسخته القادمة.