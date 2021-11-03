انطلاق مهرجان الدرعية للسيارات الكلاسيكية في موسمه السادس غداً

المناطق - الرياض:

تطلق اللجنة المنظمة لمهرجان الدرعية للسيارات الكلاسيكية فعاليات النسخة السادسة، مساء غداً الخميس، والتي تستمر في الفترة ما بين 4 إلى 6 نوفمبر 2021، تحت إشراف هيئة تطوير بوابة الدرعية ووزارة الرياضة.

وستضم فعاليات المهرجان هذا العام معرضاً للفنون التشكيلية، وفقرات خاصة للترفيه عن الأطفال، بالإضافة إلى بازار للمقتنيات التذكارية وقطع غيار السيارات، إلى جانب مزاد للسيارات الكلاسيكية الفريدة من نوعها.

ومن المنتظر أن يمتد المهرجان لثلاثة أيام، وستنطلق الفعاليات في تمام الساعة الثالثة مساءً، على أن يُختتم في الثامنة من نفس اليوم.

وسيشهد المهرجان الذي سيُقام في “الدرعية”، مشاركة 500 سيارة ضمن نسخة هذا العام، كما يتوقع أن تصل قيمة السيارات المعروضة إلى أكثر من مليار ريال سعودي.

وفتح أبوابه للمشاركات العالمية، وستكون هناك 4 مشاركات بارزة لإيطاليا وسويسرا، بجانب حضور كافة دول الخليج، وخاصة دولتي البحرين والكويت، واللتان تشاركان بشكل مكثف هذا العام.

ويتم اختيار السيارات الفائزة بالجوائز على مدار 3 أيام، من قبل اللجنة المنظمة للمهرجان، التي استعانت بـ44 حكماً لإدارة الفعاليات.

وعملت اللجنة المنظمة على توطين التحكيم في المهرجان، عقب الاكتفاء بحضور 12 حكماً أجنبياً، و32 حكم عربي وخليجي وسعودي، والنسبة الأعلى منهم من المملكة.

وتم تحديد آلية تقييم المشاركات على 36 فئة من فئات السيارات، سيتم توزيعها على 3 حكام، يتم احتساب تقييمهم المتوسط، لتحديد المراكز الأولى ثم توزيع باقي الدرجات حتى المركز العاشر.