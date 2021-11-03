في تسجيل مسرب.. وزير الخارجية اللبناني: لم تعجبني تصريحات قرداحي

محررو المناطق:

نشرت صحيفة “عكاظ”، اليوم الأربعاء، تسجيلًا صوتيًا منسوب لوزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب، والذي تضمن تصريحات أدلى بها عقب الأزمة الأخيرة التي أعقبت تصريحات جورج قرداحي، وزير الإعلام اللبناني، والتي أعلن فيها تأييده لعمليات ميليشيا الحوثي الإرهابية.

وقال وزير الخارجية اللبناني في التسجيل المسرب: “إن الداعم الأكبر للقروض والهبات الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، كما أن دول الخليج وبخاصة المملكة دفعت الكثير من الأموال”.

تصريحات قرداحي

أعرب الوزير عن رفضه لعقد مؤتمر صحفي لوزير الإعلام للحديث عن تصريحاته الأخيرة، مؤكدًا أن تصريحات قرداحي لم تعجبه، ولم يكن يرغب في الإدلاء بهذه التصريحات”.