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النائب العام للمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة: يجب توحيد الجهود لمكافحتها دوليا

النائب العام للمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة: يجب توحيد الجهود لمكافحتها دوليا

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النائب العام للمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة: يجب توحيد الجهود لمكافحتها دوليا

النائب العام للمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة: يجب توحيد الجهود لمكافحتها دوليا
http://almnatiq.net/?p=1059762
المناطق- واس:

التقى معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب بمقر النيابة في الرياض اليوم، معالي المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الدكتورة غادة الوالي والوفد المرافق لها.

وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون وسبل نشر الثقافة القانونية وتسخير الإمكانات لمواجهة الإتجار غير المشروع بالمخدرات والأموال المشبوهة.

وأكد معاليه خطورة هذه الآفة وضرورة توحيد الجهود محليًا وإقليميًا ودوليًا للحد من انتشارها، منوهًا بأهمية وضع ضوابط وآليات بين الدول في الركن الشرعي للجريمة الإلكتروني بما يتطابق مع قوانينها الداخلية وبما يحقق التعاون الدولي في مكافحة مثل هذه الأنماط الإجرامية، مشيرًا إلى أن النيابة سباقة لمكافحة هذه الجرائم والقضاء عليها بالتعاون مع أشقائها في الدول الأخرى.

وأضاف أن تكثيف الإجراءات حول ضبط وتحريز ونقل الأدلة والمحتويات الرقمية يوحد الاتجاهات، ويكسب المهارات اللازمة في التعامل مع تلك الأدلة لاسيما فيما يتعلق بالمسائل القانونية.

واطّلعت الدكتورة الوالي على عرض مصور يُظهر مدى التقدم في التحول الرقمي في النيابة العامة فيما يتعلق بمكافحة الجريمة المعلوماتية وجرائم الاتجار بالأشخاص ومكافحة الإرهاب والعمل الجزائي بشكل عام.

 

 

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