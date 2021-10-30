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وزير الخارجية اللبناني: عون وميقاتي لا يستطيعون إقالة قرداحي

وزير الخارجية اللبناني: عون وميقاتي لا يستطيعون إقالة قرداحي
عون وميقاتي
http://almnatiq.net/?p=1059774
محررو المناطق:

قال وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب  إنه في حال اتفق الرئيس اللبناني ميشيل عون، ورئيس الوزراء نجيب ميقاتي على إقالة قرداحي فإنهما لن يستطيعا إقالته، لأنهم سيدخلون في أزمة سياسية مع سليمان فرنجية، النائب البرلماني ورئيس تيار المردة.

وأضاف وزير الخارجية في التسجيل المسرب: “إن الإقالة ستخلق أزمة في الحكومة.

وتابع: “الأمريكان كانوا يضغطون علنا أيام ترامب، ويطلبون منا التخلص من حزب الله، وكيف نتخلص من حزب الله، لو كانوا يريدون التخلص من حزب الله يبعثون 100 ألف جندي مارينز ويتخلصون من حزب الله”.

وكانت صحيفة “عكاظ”، قد نشرت اليوم الأربعاء، تسجيلا صوتيًا منسوب لوزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب، والذي تضمن تصريحات أدلى بها عقب الأزمة الأخيرة التي أعقبت تصريحات جورج قرداحي، وزير الإعلام اللبناني، والتي أعلن فيها تأييده لعمليات ميليشيا الحوثي الإرهابية.

وأكدت الصحيفة أن التسجيلات “أظهرت حقده على المملكة ودول الخليج، وانسجامه مع الدعايات المغرضة التي يروجها زعيم مليشيا حزب الله وأعوانه في طهران، وتناقض طرحه في الخفاء عما يظهر في العلن أمام اللبنانيين، وسعيه لشيطنة دول الخليج والتقليل منها، إذ بدأ حديثه بكل صفاقة وإساءة للتقليل من دول الخليج والتعدي على سيادتها، وإطلاق الاتهامات اللامسؤولة تجاه المملكة، على نحو يعكس توجهات نظام بلاده السياسي وفق رؤى الحزب الخاضع لوصاية إيرانية”.

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