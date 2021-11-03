الأمير عبدالعزيز بن سعود يرعى ملتقى أبشر السابع للتعاملات الإلكترونية

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رعى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، اليوم، ملتقى أبشر السابع للتعاملات الإلكترونية، وذلك بفندق الانتركونتيننتال بمدينة الرياض.

وألقى الأمير عبدالعزيز بن سعود خلال الحفل كلمة أكد فيها أنه تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله- تواصل وزارة الداخلية جميع مهماتها في إطار تحقيق برامج رؤية المملكة (2030)، ومن ذلك تحقيق التحول الرقمي في إجراءاتها وخدماتها كافة، وتمكين جميع شركائها من الوزارات والجهات الحكومية والقطاع الخاص والأفراد من الوصول إلى البيانات والخدمات بشكل رقمي آمن.

وبين سموه أن التقنية واستخداماتها أصبحت أساسًا ليس فقط في حياتنا العامة، ولكن في الحياة العملية والخاصة، مشيرًا إلى أنه منذُ دخول التقنية ساحة العمل والمعاملات والتعاملات أدت إلى نتائج عظيمة من حيث السرعة والدقة والكفاءة الإنتاجية وإلغاء المسافات، وخدمة طالب الخدمة في موقعه.



ولفت سمو وزير الداخلية الانتباه إلى أن المملكة حرصت على تبني التحول الرقمي الحكومي، لتتوالى الإنجازات في مجال التقنية بشكل غير مسبوق في سبيل الوصول إلى الحكومة الذكية.

كما ألقى صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن عبدالله مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، كلمة استعرض فيها التطور التقني الذي تشهده الوزارة، والتنامي المتسارع للخدمات الإلكترونية المقدمة لقطاع الأفراد، والأعمال، والحكومة، التي أسهمت في توفير الوقت والجهد على المستفيدين من خلال أكثر من (300) خدمة إلكترونية يستفيد منها أكثر من (23) مليون مستفيد.



وأكد الأمير بندر أن ما حققته الوزارة من تطور تقني وتحول رقمي جاء بتوفيق الله ثم بالدعم الكبير الذي تلقاه الوزارة من القيادة الحكيمة – حفظهما الله -، ومتابعة سمو وزير الداخلية.

عقب ذلك استعرض معالي رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي، مجالات التعاون والتكامل والشراكة المستمرة بين سدايا وأبشر، منوهًا بتحدي أبشر الذي أطلقت الوزارة نسخته الأولى العام الماضي.

وقد تابع سمو الأمير عبدالعزيز بن سعود والحضور عرضًا وثائقياً عن الإنجازات التقنية لوزارة الداخلية وقطاعاتها الأمنية خلال العام الماضي، ومستقبل الخدمات الأمنية التقنية للوزارة وقطاعاتها.

بعد ذلك دشن سمو وزير الداخلية عددًا من الخدمات الإلكترونية الجديدة في منصة ” أبشر أفراد” التي تخدم أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين، إضافة إلى تدشين سموه لمنصة ” أبشر داخلية” الموجهة لمنسوبي وزارة الداخلية وقطاعاتها الأمنية، وعددًا من الخدمات الإلكترونية الجديدة لمنصة ” ميدان” المخصصة لرجال الأمن.

كما أطلق سموه خلال الملتقى، النسخة الثانية من ” تحدي أبشر”، أحد مخرجات واحة حي أبشر لنشر ثقافة الإبداع والابتكار واستشراف المستقبل باستخدام التقنيات الحديثة، وذلك عن طريق فتح باب المشاركة للجميع بالمساهمة في ابتكار أفكار إبداعية وحلول ذكية تساهم في تطوير خدمات وزارة الداخلية الإلكترونية ( أبشر) والأعمال الميدانية من أجل تطويع التقنية لخدمة الإنسان، والاستمرار في تقديم خدمات عالية الجودة مما يسهم في الوصول إلى المراكز الخمسة الأولى في مؤشر الحكومات الإلكترونية تحقيقاً لأحد مستهدفات رؤية المملكة (2030).

وفي نهاية الملتقى كرم الأمير عبدالعزيز بن سعود، الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي كشريك استراتيجي لوزارة الداخلية، إضافة إلى تكريم سموه للقطاعات الأمنية الفائزة بجوائز الملتقى نظير تميزها في تطوير خدماتها الإلكترونية.

وكان سموه قد تجول في المعرض المصاحب لملتقى أبشر السابع، واستمع خلال جولته إلى شرح عن الخدمات والحلول الذكية المبتكرة التي تقدمها أبشر.