أمير القصيم يستقبل معالي نائب وزير الشؤون الاسلامية والدعوة والارشاد

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، في مكتبه بالإمارة ، معالي نائب وزير الشؤون الاسلامية والدعوة والارشاد الدكتور يوسف بن سعيد بحضور وكيل امارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان ومدير عام فرع وزارة الشؤون الاسلامية والدعوة والارشاد بالقصيم عبدالرحمن السويلم .

وأكد سموه خلال الاستقبال أهمية الدور الذي تقوم به وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في مجال العناية بالمساجد والاهتمام بها، وفي مجال التوعية والدعوة التي تخص جميع أفراد المجتمع، منوها سموه باهتمام ودعم الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – بالمساجد والدعوة والإرشاد.