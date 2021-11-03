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أمير جازان بالنيابة يرأس جلسة مجلس المنطقة

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أمير جازان بالنيابة يرأس جلسة مجلس المنطقة

أمير جازان بالنيابة يرأس جلسة مجلس المنطقة
أمير جازان بالنيابة
http://almnatiq.net/?p=1059779
جازان - فضه عطيف:

رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جــازان بالنيابة نائب رئيس المجلس، اليوم، جلسة مجلس المنطقة في دورته الرابعة للعام المالي الحالي 1442هـ/ 1443هـ ، وذلك عبر الاتصال المرئي.

وأستهل سموه الجلسة بكلمة أكد فيها، أن إعلان صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية إطلاق مكتب إستراتيجي لتطوير منطقة جازان، جاء ليؤكد الاهتمام الكبير الذي تحظى به المنطقة من قبل القيادة الرشيدة، والسعي بما يحقق الاستفادة من المميزات النسبية والتنافسية وتطوير البيئة الاستثمارية لجذب الاستثمار، بالشراكة مع القطاع الخاص، ليكون المكتب نواة لهيئة تطوير للمنطقة.


وأشار سمو أمير المنطقة بالنيابة، إلى أن إعلان محافظة جزر فرسان كأول محمية طبيعية سعودية ضمن برنامج الإنسان والمحيط الحيوي “الماب”، أحد البرامج التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو، جاء ليؤكد ما تملكه بلادنا من موارد بيئية وثقافية فريدة، وما تحظى به من اهتمام عالمي، موجهًا سموه الجميع بمضاعفة الجهود وبذل المزيد من العمل لخدمة أهالي المنطقة، وفقًا لتوجيهات القيادة الرشيدة.

وأوضح أمين عام مجلس منطقة جازان أحمد الراجحي، أن المجلس ناقش خلال الجلسة التقارير المقدمة من اللجان المنبثقة عن المجلس المعنية بتنسيق ومتابعة المشاريع و الخدمات والمرافق العامة والتعليم والثقافة والتنمية الاقتصادية والتنمية الصحية والبيئة، إضافةً لاستعراض القرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس خلال الدورة السابقة والمعاملات الواردة من الوزارات والجهات الحكومية.

 

 

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